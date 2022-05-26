تبادل إطلاق النار بين الشرطة ورجل مسلح في كاليفورنيا

أفادت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بوقوع حادث إطلاق النار في مقاطعة مونتيري غربي الولاية.

ونقلت قناة KSBW المحلية عن الشرطة قولها إنها دعت المواطنين في مدينة سيسايد لعدم مغادرة المنازل على إثر حادث إطلاق النار.

إقرأ المزيد

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع بعد أن وصل عدد من عناصرها لأحد المنازل لإبلاغ الرجل الذي كان يقيم فيه بإبعاده من المنزل.

وفتح الرجل نيرانا على الشرطة، ورفض مغادرة المنزل وتحصن فيه.

وحسب القناة، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا، وأن رجال الشرطة يجرون محادثات مع المسلح.

المصدر: تاس