الأمم المتحدة تمدد حظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان

صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بهامش ضئيل، لصالح تمديد حظر الأسلحة والسفر المفروض على جنوب السودان، بالإضافة للعقوبات المالية المفروضة على أفراد مستهدفين لمدة عام.

وجاء التصويت على مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، بشأن العقوبات على جنوب السودان بموافقة عشر دول، وعدم معارضة أي دولة، وامتناع الصين وروسيا والهند وكينيا والغابون عن التصويت.

ومدد القرار حظر الأسلحة وفرض العقوبات حتى 31 مايو 2023، بالإضافة إلى مد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حتى الأول من يوليو 2023.

ودعت دولة جنوب السودان إلى رفع حظر الأسلحة المفروض عليها مرارا، وعبرت الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت عن معارضتها للعقوبات.

لكن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والتي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان، أوصت أوائل الشهر الحالي بتمديد حظر الأسلحة بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة"، وتكثيف العنف في مناطق بالبلاد.

وقالت اللجنة إن شراء حكومة جنوب السودان لحوالي 25 ناقلة جند مدرعة جديدة للشرطة، كما هو موضح بصورة ضوئية في مارس الماضي، يعد انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وشددت اللجنة على أن معيشة ملايين المدنيين "تزداد سوءا"، وقالت إن أعمال العنف والفيضانات والنزوح خلقت "مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي بمعظم أنحاء البلاد".

المصدر: AP