جونسون يصف الملكة اليزابيث الثانية بـ"العظيمة"

أشاد رئيس الوزراء البريطانين بوريس جونسون، بالملكة اليزابيث الثانية، ووصفها بأنها "إليزابيث العظيمة"، قائلا إنه طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما، نقلت الإمبراطورية إلى العظمة.

وأعرب جونسون في كلمة أمام مجلس العموم في عن أمله في أن تجتمع الأمة الأسبوع المقبل للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني، لرد الجميل لها بـ"الحب والإخلاص" اللذين أظهرتهما للبلاد على مدار السبعين عاما الماضية.

ورأى أنه "لا يوجد ملك، يتمتع بتفانيها وإنجازها.. هي أفضل من يستحق صفة العظمة.. بالنسبة لي، هي بالفعل إليزابيث العظيمة".

وقال جونسون إن "الاحتفالات التي ستمتد على مدى 4 أيام ستكون حزينة بالنسبة للملكة بغياب دوق إدنبرة"، الذي توفي العام الماضي"، مضيفا: "آمل في الأيام المقبلة أن نتمكن معا من مواساتها وطمأنتها وإظهار الحب والتفاني لها".

المصدر: "التلغراف"