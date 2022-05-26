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لافروف: المفاوضات مع الجانب الأوكراني في تركيا لم تكن بلا فائدة

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لافروف: المفاوضات مع الجانب الأوكراني في تركيا لم تكن بلا فائدة
Globallookpress Sha Dati
المفاوضات الروسية - الأوكرانية في اسطنبول يوم 29 مارس 2022
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن المفاوضات حول السلام في أوكرانيا التي استضافتها تركيا "لم تكن بلا فائدة".

وقال لافروف في تصريح لقناة RT، تعليقا على آفاق التسوية السلمية في أوكرانيا وجولة التفاوض التي جرت في تركيا في أواخر مارس، إن "تركيا لا توجد لديها أي خطة (للسلام)... لكن الرئيس أردوغان يؤكد دائما أن تركيا مستعدة لإتاحة المنصة، مثلما تم في اسطنبول في 29 مارس".

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وأضاف أن "هذه المناقشات بالفعل لم تكن بلا فائدة"، مشيرا إلى أن "الأوكرانيين قدموا لنا رؤيتهم لاتفاق السلام على الورق، ونحن قبلناها وترجمناها إلى اللغة القانونية".

وأشار لافروف إلى أن "الرئيس يدعو إلى تحقيق السلام، وهو مستعد للمساهمة في ذلك بمختلف الأشكال".

ولفت لافروف إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رفض وجود الوسطاء في هذه العملية.

المصدر: RT

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