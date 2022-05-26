جنرال أمريكي: ألمانيا تساعد أوكرانيا في تصدير قمحها

قال مسؤول كبير في الجيش الأمريكي إن ألمانيا تعمل على نقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في موانئ بحرية أوكرانية عن طريق السكك الحديد.

وفي كلمة أمام المشرعين الأمريكيين، قال الجنرال كريستوفر كافولي، الذي من المتوقع أن يكون القائد المقبل للقيادة الأمريكية في أوروبا "إن ما يصل إلى 22 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا". وحلا للمشكلة، خصصت شركة السكك الحديد الألمانية مؤخرا خدمة بالقطار لنقل الصادرات.

وأضاف كافولي خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ الأمريكي إن "شركة السكك الحديد الألمانية تدخلت مؤخرا"، مضيفا "يقومون بما يطلقون عليه قطار برلين، على غرار جسر برلين الجوي، لتخصيص قطارات تخرج القمح من أوكرانيا وصولا إلى غرب أوروبا".

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وأوضح كافولي أن بولندا أقامت نظام عبور حدودي سهلا مع ألمانيا، لتسهيل عمليات التسليم. ولدى خروج القمح من بولندا، يُنقل إلى مرافئ ألمانيا الشمالية لتصديره إلى أماكن أخرى.

وقال كافولي: "أعتقد أنه سيكون هناك أكثر من وسيلة نقل سيتعين علينا استخدامها".

كذلك فتحت رومانيا مرفأ كونستانتسا المطل على البحر الأسود أمام القمح الأوكراني، مع إمكان نقل 90 ألف طن يوميا.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أزمة غذائية متزايدة يمكن أن تستمر لسنوات في حال عدم التصدي لأسبابها، ودعت لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية.

المصدر: "أ ف ب"