لابيد: لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة شيرين أبو عاقلة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، "إننا لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن لابيد تحذيره في جلسات مغلقة من تكرار الأخطاء التي ارتكبت في جنازة أبو عاقلة، من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء تأمينهم مسار الجنازة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن لابيد أجرى مباحثات مغلقة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهات أخرى، شدد خلالها على أنه من واجب الشرطة في بلاده في هذه الفترة العمل على ضمان الهدوء أثناء "مسيرة الأعلام".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

المصدر: "أ ف ب"