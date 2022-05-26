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مقتل 50 مدنيا في بوركينا فاسو بهجمات شنها مسلحون

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مقتل 50 مدنيا في بوركينا فاسو بهجمات شنها مسلحون
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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أن 50 مدنيا، قُتلوا أمس الأربعاء، بمنطقة في شرق البلاد، بهجوم نفده مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون.

وقال حاكم الإقليم الشرقي في بوركينا فاسو، الكولونيل هوبير ياميوجو إن مسلحين قتلوا نحو 50 شخصا من سسكان بلدة مادجواري بشرق البلاد، موضحا أن الهجوم وقع يوم الأربعاء ونفذه أشخاص مجهولون.

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وتشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 هجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع لتنظيم "القاعدة" وأخرى لتنظيم "داعش" الإرهابيين، خلفت أكثر من ألفي قتيل و1.8 مليون نازح.

ويؤكد قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد اللواء بول هنري سانداوغو داميبا، الذي أطاح بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في يناير الماضي، أن "إيجاد حل للأزمة الأمنية أولوية بالنسبة له".

المصدر: وكالات

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