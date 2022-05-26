حكم قضائي يجبر ترامب على الإدلاء بشهادته تحت القسم في تحقيق مدني

قضت محكمة استئناف أمريكية بأنه يتعين على الرئيس السابق، دونالد ترامب، واثنين من أبنائه الإدلاء بشهادتهم تحت القسم، كجزء من التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك.

ورفض القاضي حجة ترامب بأن أمر الاستدعاء كان جزءا من تحقيق ذي دوافع سياسية وحال دونه تحقيق جنائي مماثل من قبل مكتبة المدعية العام ليتيتيا جيمس، مشيرا إلى أنه يجب على إيفانكا ودونالد ترامب جونيور أن يدليا أيضا بشهادتهما.

وقال القاضي: "لا تدعم الحملة السياسية وغيرها من التصريحات العامة التي أدلى بها مكتب المدعي العام بشأن المستأنفين الادعاء بأن المكتب يستخدم مذكرات الاستدعاء في هذا التحقيق المدني للحصول على شهادة فقط لاستخدامها في إجراءات جنائية أو بطريقة من شأنها خلاف ذلك بشكل غير لائق تقويض امتياز المستأنفين ضد تجريم الذات".

يذكر أنه في 17 فبراير استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، واستأنفت عائلة ترامب القرار متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية".

المصدر: abc news