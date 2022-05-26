وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الصين على خلفية أزمة تايوان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، الصين بتأجيج التوتر إزاء تايوان، معتبرا أن بكين تقوم بتهديدات متزايدة في هذا الصدد.

وشدد بلينكن، في خطاب ألقاه حول الصين، على أن "السياسات الأمريكية لم تتغير في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن جزيرة تايوان"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وقال: "فيما لم تتغير سياساتنا، ما تغير هو التهديد المتزايد من جانب بكين، مثل محاولة قطع علاقات تايوان مع دول في أنحاء العالم، ومنعها من المشاركة في منظمات دولية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أن بلاده ستساعد في الدفاع عن تايوان بوجه أي هجوم صيني، فيما أعربت بكين عن استيائها لتصريحات بايدن ودعت لتوخي الحذر عند الحديث عن تايوان.

المصدر: أ ف ب