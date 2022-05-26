عبد اللهيان: لإيران "خيارات متعددة على الطاولة".. إن لم نجد اتفاقا رصينا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن لدى بلاده "خيارات متعددة على الطاولة" إن لم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء بشأن التوصل الى اتفاق رصين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان أن "الأمريكيين يعلمون جيدا ما المطلوب منهم، في حال أرادوا العودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف الوزير الإيراني خلال مشاركته في منتدى دافوس، أن "السبب الأساس لتعثر محادثات فيينا هو تمسك إيران بحقها الكامل في جميع المكاسب الاقتصادية التي يقرها الاتفاق".

وحول موضوع رفع حرس الثورة الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، قال عبد اللهيان إن "الكيان الصهيوني يضخم من ذلك الموضوع"، ووصف تلك القضية بأنها "فرعية وأولوليتنا هي مصالح الشعب الإيراني والمطالب الاقتصادية في إطار التجارة العالمية".

وحول علاقات بلاده بالسعودية أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد لقاءات في على مستوى وزراء الخارجية أو دبلوماسيين في الخارجية، في دولة ثالثة.

وبشأن اليمن قال وزير الخارجية إنه لا بد أن يكون لجميع الأطراف اليمنية دور في مستقبل اليمن، ودعا إلى ضرورة الحوار واستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية