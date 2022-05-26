"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعمل على صفقة بين مصر وإسرائيل

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن عمل الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل عبر مصر، وذلك وفق وثائق حصلت عليها.

ووفقا للوثائق، ستوفر إسرائيل الغاز عبر خط أنابيب إلى مصر، حيث ستتم معالجته وتحويله إلى غاز طبيعي مسال ثم إرساله إلى أوروبا.

ومن المفترض أن تهدف الاتفاقية إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية.

وكما كتبت "واشنطن بوست" في وقت سابق، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، خوفا من مخاطر حدوث أزمة طاقة.

المصدر: بلومبرغ