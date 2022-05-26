لوكاشينكو: بيلاروس قادرة عسكريا على مقاومة أكبر الدول

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك قادرة عسكريا على مقاومة أكبر الدول، موضحا أنه في الظروف الحديثة لم تعد النتيجة تعتمد كثيرا على حجم الجيش وقوته العسكرية.

وأوضح لوكاشينكو في اجتماع بوزارة الدفاع، يوم الخميس في مينسك، أنه "يجب القتال ليس بالأعداد، ولكن بالمهارة، كما قال قائدنا الشهير ذات مرة. هذا يكتسب أهمية كبيرة اليوم. وهذا يشير إلى أنه حتى دولة صغيرة مثل بيلاروس قادرة تماما على مقاومة أكبر الدول".

وأشار رئيس الدولة إلى أن الجيش البيلاروسي جاهز للعمليات العسكرية إذا لزم الأمر. وقال لوكاشينكو: "لكني أؤكد مرة أخرى: الحرب الساخنة هي ما نعرف كيف نفعله وسنفعله إذا لا سمح الله اضطررنا لذلك"، مؤكدا ان "المواجهة المعلوماتية التي تسبق الحرب الساخنة والتي تصاحب أي مواجهة عسكرية مهمة للغاية".

ووفقا للرئيس، يعتقد عموما أنه من الصعب القتال مع تلك الدول التي ليس لديها قوة عسكرية فحسب، بل لديها عدد كبير من السكان أيضا. ومع ذلك، اليوم، نتيجة الأعمال العدائية لم تعد تعتمد على هذا العامل كما كانت عليه من قبل.

المصدر: بيلتا