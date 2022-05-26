زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب البيرو

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب جنوب بيرو، اليوم الخميس، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار ولا إصابات.

وكان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 7:02 صباحا بالتوقيت المحلي (1202 بتوقيت غرينتش) على بعد 13.1 كيلومتر غرب - جنوب غرب مقاطعة أزانغارو، لكنه كان عميقا إلى حد ما - بعمق 217.8 كيلومتر- تحت السطح.

وهز الزلزال بعض المباني في لاباز عاصمة بوليفيا المجاورة، وكذلك في مدن بيرو مثل أريكويبا وتاكنا وكوسكو. لكن السلطات المحلية ومحطات الإذاعة لم تنقل تقارير عن وقوع أضرار ولا ضحايا.

المصدر: AP