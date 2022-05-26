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بلينكن: لا نسعى إلى صراع أو حرب باردة مع الصين

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بلينكن: لا نسعى إلى صراع أو حرب باردة مع الصين
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تسعى إلى صراع أو حرب باردة مع الصين.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بلينكن قوله: "تعد الصين أيضا جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وقدرتنا على مواجهة التحديثات العالمية، ابتداء من أزمة المناخ إلى جائحة فيروس كورونا. وسيتعين على الولايات المتحدة والصين التعامل مع بعضهما البعض في المستقبل المنظور".

وأشار إلى أنه في المجالات التي تستطيع فيها الولايات المتحدة التعامل بشكل بناء مع الصين، فإنها ستفعل ذلك. وأوضح: "لن يحدث هذا كخدمة لنا أو لأي شخص، وبالتأكيد ليس كالتخلي عن مبادئنا ، ولكن لأن العمل معا من أجل حل المشكلات الكبيرة هو ما يتوقعه العالم من الدول الكبرى".

وشدد الوزير الأمريكي على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع أو حرب باردة مع الصين"، متابعا: "بالعكس نستهدف تجنب كليهما".

المصدر: نوفوستي

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