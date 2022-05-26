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في أعقاب تظاهرة مناهضة للهند.. الشرطة تعتقل 11 شخصا في كشمير

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في أعقاب تظاهرة مناهضة للهند.. الشرطة تعتقل 11 شخصا في كشمير
AP
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اعتقلت الشرطة الهندية في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان ما لا يقل عن 10 شبان وصبية خلال مداهمات ليلية في أعقاب تظاهرة مناهضة للهند.

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واندلعت التظاهرة بعدما حكمت محكمة هندية على محمد ياسين مالك، الزعيم الكشميري البارز المؤيد لاستقلال المنطقة عن الهند، بالسجن مدى الحياة.

ولفتت الشرطة إلى أن الشبان والصبية اعتقلوا بسبب الشعارات المناهضة للوطن ورشق الشرطة بالحجارة خارج منزل ياسين مالك.

وقاد مالك (56 عاما) جبهة تحرير جامو وكشمير المحظورة، وهي إحدى أولى الجماعات المتمردة المسلحة في المنطقة التي تسيطر عليها الهند من كشمير، لكنها تحولت فيما بعد إلى الوسائل السلمية سعيا لإنهاء الحكم الهندي.

واعتقل مالك في 2019 وأدين الأسبوع الماضي بارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال بشكل غير قانوني والانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر الإجرامي والتحريض على الفتنة.

المصدر: أ ب 

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