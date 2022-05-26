منظمة حقوقية تتهم بلغاريا باستخدام الكلاب البوليسية ضد طالبي اللجوء

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات البلغارية تطارد الأفغان وغيرهم من طالبي اللجوء، باستخدام الكلاب البوليسية وغيرها، لدفعهم بشكل غير قانوني عبر الحدود للعودة إلى تركيا.

إقرأ المزيد

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن المهاجرين تحدثوا عن تعرضهم للضرب والسرقة وتجريدهم من ملابسهم.

ولم ترد حكومة بلغاريا على الفور على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن المسؤولين البلغار نفوا في السابق إساءة معاملة المهاجرين.

وقالت ميشيل راندهاوا، مسؤولة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "تقوم السلطات البلغارية بشكل وحشي وقسري برد المهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود البرية مع تركيا".

وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي أن يضمن توقف بلغاريا على الفور عن عمليات الإعادة غير القانونية وغير الإنسانية على حدودها، وأن تسمح لطالبي اللجوء بالوصول إلى إجراءات لجوء عادلة".

وفي نوفمبر العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البلغارية نشر قوات ومركبات عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا، لمساعدة شرطة الحدود على التعامل مع عدد متزايد من المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد، وعبرها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

المصدر: أ ب