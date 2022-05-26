 
مباشر

الخارجية الروسية: إفريقيا سوق بديلة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أخبار العالم

الخارجية الروسية: إفريقيا سوق بديلة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
wikimedia.org
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3y1

صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، بأن إفريقيا يمكن أن تصبح سوقا بديلة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ظل الظروف الراهنة.

إقرأ المزيد
بوتين: لن يوقف أي
بوتين: لن يوقف أي "شرطي عالمي" البلدان عن انتهاج سياسة مستقلة

جاء ذلك خلال مؤتمر "آفاق التطور الاستراتيجي للتكامل الأوراسي في عصر التغييرات العالمية"، حيث قال إن بإمكان إفريقيا أن تصبح "بديلا مناسبا، أو دعنا نقول، إضافة قوية للأسواق التقليدية". وكان أوزيروف قد أعلن في وقت سابق عن المرحلة النشطة من الاستعداد للقمة الروسية الإفريقية الثانية، حيث يتم الاتفاق على المواعيد والأماكن. وقد عقد الاجتماع السابق في سوتشي عام 2019.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي ضم الدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وفي شرق أوروبا. ويضم كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا