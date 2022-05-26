الخارجية الروسية: إفريقيا سوق بديلة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، بأن إفريقيا يمكن أن تصبح سوقا بديلة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ظل الظروف الراهنة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر "آفاق التطور الاستراتيجي للتكامل الأوراسي في عصر التغييرات العالمية"، حيث قال إن بإمكان إفريقيا أن تصبح "بديلا مناسبا، أو دعنا نقول، إضافة قوية للأسواق التقليدية". وكان أوزيروف قد أعلن في وقت سابق عن المرحلة النشطة من الاستعداد للقمة الروسية الإفريقية الثانية، حيث يتم الاتفاق على المواعيد والأماكن. وقد عقد الاجتماع السابق في سوتشي عام 2019.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي ضم الدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وفي شرق أوروبا. ويضم كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

المصدر: نوفوستي