بيسكوف: الطاقة الذرية تبحث مع روسيا وأوكرانيا إمكانية زيارة ممثليها لمحطة زابوروجيه الذرية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال مع موسكو وكييف حول تنظيم زيارة ممثليها لمحطة زابوروجيه الذرية الخاضعة الآن لسيطرة روسيا.

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وردا على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوجه إلى روسيا بطلب تأمين وصولها إلى هذه المحطة الكهرذرية قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "إن الوكالة على اتصال مع الجانبين الأوكراني والروسي بشأن تنظيم هذه الزيارة".

وأشار بيسكوف إلى أن تنظيم هذه الزيارة يتطلب تسوية سلسلة من المسائل الفنية واللوجستية. ودقق: "من أي جهة دخولها، ومن أي أراض، وعبر أي من نقاط التفتيش، وعلى متن أي وسيلة نقل... يجري حاليا تنسيق كل هذه التفاصيل".

وأضاف: "الاتصالات موجودة والعمل جار".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي في وقت سابق من هذا اليوم أنه ليس لدى مفتشي وكالته حاليا إمكانية الوصول إلى هذه المحطة، لكن الوكالة تأمل بدخول محطة زابوروجيه الكهرذرية "لمنع ظهور حوادث، أو فقدان عدة كيلوغرامات من المواد النووية".

المصدر: تاس