الخارجية الروسية: أوكرانيا حشدت جيشا إلكترونيا للعمل ضد روسيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن أوكرانيا قامت بمساعدة المخابرات الأمريكية، بتعبئة جيش إلكتروني بهدف إلحاق ضرر بالبنية التحتية لروسيا وحلفائها.
وقال في حديثه لوكالة "تاس": "بمساعدة البنتاغون ووكالات المخابرات الأمريكية، تمت تعبئة جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني لتدمير البنية التحتية لروسيا وحلفائها".
وأكد أن واشنطن تعمل على زيادة التطوير العسكري للفضاء المعلوماتي لأوكرانيا، مضيفا: "مع تقديمه في أبريل 2022 ، شارك ممثلو نظام زيلينسكي، وهو ليس عضوا في حلف الناتو، لأول مرة، في التدريبات الإلكترونية "لوك شيلدس" التي يجري خلالها العمل على سيناريوهات شن حرب إلكترونية ضد روسيا".
المصدر: تاس