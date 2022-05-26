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الخارجية الروسية: أوكرانيا حشدت جيشا إلكترونيا للعمل ضد روسيا

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الخارجية الروسية: أوكرانيا حشدت جيشا إلكترونيا للعمل ضد روسيا
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن أوكرانيا قامت بمساعدة المخابرات الأمريكية، بتعبئة جيش إلكتروني بهدف إلحاق ضرر بالبنية التحتية لروسيا وحلفائها.

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وقال في حديثه لوكالة "تاس": "بمساعدة البنتاغون ووكالات المخابرات الأمريكية، تمت تعبئة جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني لتدمير البنية التحتية لروسيا وحلفائها".

وأكد أن واشنطن تعمل على زيادة التطوير العسكري للفضاء المعلوماتي لأوكرانيا، مضيفا: "مع تقديمه في أبريل 2022 ، شارك ممثلو نظام زيلينسكي، وهو ليس عضوا في حلف الناتو، لأول مرة، في التدريبات الإلكترونية "لوك شيلدس" التي يجري خلالها العمل على سيناريوهات شن حرب إلكترونية ضد روسيا".

المصدر: تاس

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