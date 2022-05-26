سجن أمريكي 7 سنوات بتهمة الاحتيال على سعودي وآخرين

حكم على تاجر فنون سابق في لندن وميامي بالسجن 7 سنوات بتهمة الاحتيال، من خلال بيع قطعة فنية لشخص سعودي مقابل 6 ملايين دولار، وجمع 85 مليون دولار بقيامه ببيع ذات القطعة لآخرين.

والمتهم إينجو فيلبريك، أمريكي الجنسية عاش في لندن، قام بعدة عمليات احتيال أخرى، منها بيع لوحات فنية على عدة أشخاص في وقت واحد، والاختفاء لمدة 6 أشهر قبل أن يتم القبض عليه في 2019 وتقديمه للمحاكمة.

وقام رجال الأعمال الذي تم الاحتيال عليهم بتقديم شكاوى ضد المتهم بعد مماطلته في تسليمهم مقتنياتهم واكتشافهم بيعها لأشخاص آخرين.

واعترف فيلبريك، بالتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن له علاقات وثيقة وقوية مع الأثرياء، وهو ما جعلهم يثقون فيه لحد كبير، وبرر جرائمه بأن ضحاياه أشخاص أثرياء جدا، ويمكنهم تحمل خسارة تلك الأموال.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان، إن نجاح فيلبريك كان مبنيا على الأكاذيب والوثائق المزيفة.

المصدر: bloomberg