الأمم المتحدة تدعو لتمديد الهدنة الحالية في اليمن

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طرفي النزاع في اليمن، إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل.

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وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ في بيان: "لقد لمسنا الآثار الايجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية".

وأكد غروندبرغ: "على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب"، مضيفا أن "الهدنة قدمت نافذة لكسر دوامة العنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن. ويتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة".

وتأتي تصريحات غروندبرغ مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين (المسيطرين على العاصمة صنعاء) حول فتح الطرق في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن.

وفي الثاني من أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

المصدر: AFP