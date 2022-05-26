مسؤول في زابوروجيه: أوكرانيا فقدت سيطرتها على بحر آزوف إلى الأبد

قال فلاديمير روجوف، عضو مجلس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة زابوروجيه، إن أوكرانيا فقدت الوصول إلى بحر آزوف، لأن منطقتي زابوروجيه وخيرسون لن تعودان أبدا تحت سيطرة كييف.

وأضاف المسؤول:"لقد فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف إلى الأبد.. ولن تعود الموانئ في منطقتي زابوروجيه وخيرسون مرة أخرى إلى سيطرة السلطات الأوكرانية أبدا. وأنا متأكد من أنه بعد إعادة توحيد منطقتنا مع روسيا، فإن بحر آزوف سيعود مرة أخرى بحرا داخل حدود روسيا (المياه الإقليمية لروسيا)، لأنه كان من قبل، حصريا بحرا داخل حدود الاتحاد الروسي".

وفي وقت سابق، قال الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا، نائب رئيس وزراء حكومة القرم، غيورغي مرادوف، إنه بعد تحرير ماريوبول، أصبح بحر آزوف بحرا مشتركا لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي