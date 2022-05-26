مناوروات عسكرية أمريكية يابانية مشتركة فوق بحر اليابان

أجرت مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الياباني ومقاتلات تابعة للجيش الأمريكي مناورات مشتركة فوق بحر اليابان.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، عن تقرير نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية: "من اليابان، شاركت أربعة مقاتلات من طراز F-15 في المناورات، ومن الولايات المتحدة، شاركت أربعة مقاتلات من طراز F-16.. كان الغرض من التدريبات هو تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات، فضلا عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة".

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وبحسب الوكالة، أرسلت اليابان والولايات المتحدة من خلال مناوراتها الأخيرة "إشارة ردع" إلى كوريا الشمالية، عقب إطلاق الأخيرة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، إضافة إلى أن الوكالة لم تستبعد أن يكون هذا التحليق (المناورات الأمريكية اليابانية) ردا على المناورات التي تقوم بها المقاتلات الصينية والروسية في بعض مناطق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

المصدر: تاس