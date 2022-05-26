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الصين: مشروع قرار واشنطن لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد بيونغ يانغ "لن يكون مفيدا"

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الصين: مشروع قرار واشنطن لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد بيونغ يانغ
AP
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قالت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة إن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يبدو مفيدا.

وجاء في بيان البعثة الصينية: "لا نعتقد أن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة يمكن أن يحل أي مشكلة".

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وأضاف البيان: "اقتراحنا حظي بتأييد العديد من الوفود، لكن الولايات المتحدة لم تبد أي اهتمام له. إنهم يعلمون أن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق وقف التصعيد، لكنهم يعارضون ذلك".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في اجتماع بشأن كوريا الشمالية لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ، بعد إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن أن بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية أحدها عابر للقارات، في سلسلة تجارب أجرتها صباح الأربعاء غداة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.  

المصدر: تاس

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