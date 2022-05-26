وزير الاقتصاد البرازيلي: أوروبا قد تفقد شركاءها في أمريكا اللاتينية كما فقدت روسيا

حذر وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو غيديس، من أن دول أوروبا قد تفقد شركاءها في أمريكا اللاتينية، تماما كما فقدت روسيا بالفعل.

وقال غيديس يوم الأربعاء، متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد قلت بالفعل للأوروبيين، لقد خسرتم روسيا بالفعل، والآن تخسرون أمريكا اللاتينية. سوف تبقون بمفردكم تماما".

وبرأي الوزير، تحتاج الدول الأوروبية بشكل عاجل إلى إدراك الحاجة إلى الاندماج مع الدول التي "تخلت عنها" في الماضي. وأضاف "تم التخلي عنا حينذاك، لكن لدينا الآن محور جديد للنمو"، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والأمن الغذائي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة سويسرية غير حكومية تجتمع سنويا بمشاركة كبار رجال الأعمال والقادة السياسيين والخبراء في مختلف المجالات. وأعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي هم حوالي ألف شركة ومنظمة كبيرة.

المصدر: تاس