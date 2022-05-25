السلطات الباكستانية تسمح بنشر الجيش في المنطقة الحمراء بإسلام آباد

سمحت الحكومة الباكستانية بنشر الجيش في المنطقة الحمراء بإسلام آباد، حيث تتواجد المؤسسات الحكومية والقضائية والتشريعية الرئيسية، لضمان أمن المكاتب الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقالت وزيرة الداخلية الباكستانية، رانا ثناء الله، في بيان نشرته على "تويتر": "الحكومة الفيدرالية تسمح بنشر عدد كاف من القوات الباكستانية في المنطقة الحمراء وفقا للمادة 245 من الدستور".

وحسب موقع "داون"، فقد سمحت السلطات بنشر الجيش بعد وصول رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب حركة العدالة المعارض عمران خان إلى إسلام آباد والانضمام إلى أنصاره في ساحة دي تشوك.

المصدر: تاس