"واشنطن بوست": ترامب أعرب علنا ​​عن رغبته في رؤية مايكل بنس مشنوقا

حصلت لجنة خاصة بمجلس النواب الأمريكي على شهادة تفيد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب، تحدث علنا ​​عن رغبته في رؤية نائبه مايكل بنس مشنوقا، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن لجنة تحقق في ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إذ طلب المشرعون في وقت سابق معلومات من العديد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب.

وبحسب الصحيفة، فقد وردت الشهادة من "شاهد واحد على الأقل" لم تحدد من هو. ووفقا له، فإن مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض خلال الإدارة السابقة، "أخبر الآخرين أن دونالد ترامب، الذي كان رئيسا في ذلك الوقت، أعرب عن دعمه لإعدام نائب الرئيس مايك بنس شنقا". وعلى وجه الخصوص، المشاركون في أعمال الشغب التي وقعت في ذلك الوقت في العاصمة الأمريكية، دعوا إلى شنق بنس، واتهموه بخيانة ترامب.

وانتقد ترامب بنس مرارا لعدم معارضته الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020. واشتكى ترامب وجمهوريون آخرون من مخالفات نظامية في التصويت منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتقدموا بطلبات متكررة إلى المحاكم للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات. ومع ذلك، لم تنجح إجراءات الجمهوريين، ورفضت دعاواهم من قبل المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا الأمريكية.

وقالت المصادر إن المساعدة السابقة لعضو الكونغرس ميدوز كاسيدي هاتشينسون أكدت لأعضاء الكونغرس صحة الشهادة. وتقول الصجيفة إن هاتشينسون يعتبر أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق.

المصدر: واشنطن بوست