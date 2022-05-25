وسائل إعلام: صفر وفيات بـ"حمى" في كوريا الشمالية لليوم الثالث على التوالي

أفادت وكالة "يونهاب" الكوريا الجنوبية بأن سلطات كوريا الشمالية لم تسجل وفيات جديدة بما تسميه بـ"حمى"، التي يعتقد أنها ناجمة عن فيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية سجلت أكثر من 105 آلاف إصابة خلال اليوم الأخير، فيما كان عدد المصابين يوم 25 مايو نحو 116 ألف إصابة، ونحو 220 ألف إصابة في 24 مايو.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء "الحمى" في كوريا الشمالية 68 حالة منذ بدء انتشارها.

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ووصلت الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ أواخر أبريل الماضي إلى 3.17 مليون شخص، تعافى أكثر من 2.9 مليون منهم، ولا يزال نحو 272 ألفا في المستشفيات.

وأشارت "يونهاب" إلى أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تستخدم مصطلح "الحمى" في ظل نقص المعدات للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: إنترفاكس