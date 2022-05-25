تراس: لندن لا يمكنها "رفع قدمها عن دواسة وقود" المساعدة العسكرية لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن لندن اليوم لا يمكنها "أن ترفع قدمها عن دواسة الوقود" فيما يتعلق بمسألة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن تراس قولها: "يجب ألا نسمح بنزاع مطول ومتزايد الصعوبة في أوكرانيا. يجب أن نعمل بلا كلل لضمان فوز أوكرانيا من خلال المساعدة العسكرية والعقوبات".

وأشارت تراس إلى أن لندن اليوم لا يمكنها "رفع قدمها عن دواسة الوقود" فيما يتعلق بمساعدة كييف.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن إمداد كييف بصواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة.

وقال نائب وزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي، إن بريطانيا يمكن أن تزود أوكرانيا بصواريخ "بريمستون".

المصدر: تاس