هولندا تدرس الانضمام إلى تحالف لمرافقة سفن الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرن، أن بلادها ستدرس الانضمام إلى تحالف لمرافقة سفن الحبوب الأوكرانية، لكنها ستحتاج إلى ضمانات من روسيا ومشاركة تركيا.

ووفقا لها فإن إنشاء ممر بحري سيتطلب من روسيا "ضمانات حقيقية" بأنها ستتعاون وتسمح للسفن بإكمال طريقها. ومن المهم أن تشارك تركيا في ذلك، بالنظر إلى إجراءاتها الهادفة إلى الحفاظ على الحوار بين موسكو وكييف.

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وحسب أولونغرن، فإن الإجراءات الأخرى لنقل الحبوب برا كانت غير فعالة. وشددت على ضرورة إنشاء أي ممر خلال الشهرين المقبلين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن "روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن "المشاكل اللوجستية نشأت بسبب خطأ كييف".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أيدت فكرة تشكيل تحالف من الدول التي سيتم تزويدها بالحبوب الأوكرانية التي اقترحها وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر سفن حربية في البحر الأسود من أجل فك الحصار عن إمدادات الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي