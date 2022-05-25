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واشنطن: حادث إطلاق النار في المدرسة سيؤثر على وضع الولايات المتحدة في العالم

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واشنطن: حادث إطلاق النار في المدرسة سيؤثر على وضع الولايات المتحدة في العالم
AP Jae C. Hong
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اعترفت الخارجية الأمريكية بأن حادث إطلاق النار الأخير في مدرسة بولاية تكساس سيؤثر على وضع الولايات المتحدة في العالم وسمعتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "قد نكون مصدرا لليأس أو عدم الثقة لحلفائنا وأصدقائنا، أو حتى أسوأ من ذلك نكون في حالة يرثى لها، وبالنسبة لخصومنا هذا قد يصبح سببا للشماتة والفرحة".

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وأضاف أن "قوة مثالنا يمكن أن تكون أفضلية كبيرة لنا، ولكن في يوم كهذا عندما ينظر إلينا العالم بأسره، سيؤثر ذلك على وضعنا في العالم، ونحن ندرك ذلك جيدا".

يذكر أن حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في ولاية تكساس يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 19 طفلا.

المصدر: تاس

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