 
مباشر

أردوغان يتوعد حزب العمال الكردستاني

أخبار العالم

أردوغان يتوعد حزب العمال الكردستاني
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3t4

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات عسكرية جديدة.

إقرأ المزيد
تركيا: تحييد 100 مسلح منذ انطلاق عملية
تركيا: تحييد 100 مسلح منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" بشمال العراق

وجاء ذلك خلال لقائه كادر فريق "أناضول إفيس" التركي الذي فاز ببطولة الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي، في العاصمة أنقرة.

وترحم أردوغان على "الجنود الخمسة الذين استشهدوا في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق" يوم الثلاثاء، مؤكدا أن "دماء الجنود لم ولن تذهب سدى".

وأضاف: "سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء مقتل 5 جنود، في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وسبق أن أطلقت تركيا، في 18 أبريل الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا