أردوغان يتوعد حزب العمال الكردستاني

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات عسكرية جديدة.

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وجاء ذلك خلال لقائه كادر فريق "أناضول إفيس" التركي الذي فاز ببطولة الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي، في العاصمة أنقرة.

وترحم أردوغان على "الجنود الخمسة الذين استشهدوا في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق" يوم الثلاثاء، مؤكدا أن "دماء الجنود لم ولن تذهب سدى".

وأضاف: "سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء مقتل 5 جنود، في اشتباكات مع تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وسبق أن أطلقت تركيا، في 18 أبريل الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"