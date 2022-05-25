المكسيك.. مصرع 6 وإصابة 15 في تحطم حافلة تقل مهاجرين

أعلنت السلطات المكسيكية عن مصرع 6 وإصابة 15 في حادث تحطم حافلة تقل مهاجرين بعد تدهورها إلى واد ضيق في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد.

وقال الحرس الوطني للجمهورية على "تويتر" إن الحافلة كان على متنها أشخاص من أمريكا الوسطى، ويفترض أنهم في طريقهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وشاركت المروحيات وسيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا، وتم نقل طفلين إلى المستشفى.

في أوائل ديسمبر 2021، انقلبت شاحنة تحمل مقطورة تقل أكثر من 150 مهاجرا غير شرعي من أمريكا الوسطى بالقرب من مدينة توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، وأسفر الحادث عن مصرع 55 شخصا وإصابة أكثر من 100.

المصدر: "تاس"