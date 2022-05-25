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رويترز: إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على أن يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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رويترز: إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على أن يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Globallookpress European Union/Handout via Xinhua
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "رويترز" بأن إيطاليا، بدعم من هنغاريا وقبرص، حثت الاتحاد الأوروبي على أن يدعو بشكل علني إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات السلام مع روسيا.

وأشارت "رويترز" إلى أنها اطلعت على مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية التي ستعقد في 30 و31 مايو الجاري، تقول إن الاتحاد الأوروبي "ثابت في التزامه بمساعدة أوكرانيا في التمتع بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها من العدوان الروسي" دون ذكر مفاوضات السلام.

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وقالت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز"، إن السفير الإيطالي اقترح خلال اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد يوم الجمعة الماضي تعديلا على مسودة البيان الختامي، لتتضمن إشارة إلى مفاوضات السلام، ووقفا فوريا لإطلاق النار بمثابة أحد الأهداف الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح حظي بدعم هنغاريا وقبرص، اللتان تنتقدان حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، حيث تعارض بودابست الحظر على النفط الروسي، وتبدي قبرص مخاوف بشأن الحظر على بيع العقارات للمواطنين الروس.

وحسب الدبلوماسيين، فإن دول البلطيق وبولندا أقوى الداعمين للموقف القاسي تجاه روسيا، وإن لاتفيا كانت تدعو إلى بيان أشد لهجة في ما يخص الدعم العسكري لأوكرانيا.

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وذكر أحد الدبلوماسيين أن مراجعة المسودة متوقعة يوم الأربعاء، في أعقاب اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إيطاليا كانت قد تقدمت بخطة للسلام في أوكرانيا، تنص على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وعملهما على اتفاق أوسع حول الضمانات الأمنية.

وقالت موسكو إنها لم تتطلع على الخطة الإيطالية، بينما أكدت أوكرانيا أنها تصر على انسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي التي سيطرت عليها منذ انطلاق عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي كحد أدنى لبدء التفاوض.

المصدر: رويترز

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