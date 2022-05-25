مصدر ميداني: طائرات روسية بأعداد غير مسبوقة تحلق فوق لوغانسك نحو الجبهة مع سماع انفجارات قوية

كشفت مصادر ميدانية عن تحليق مجموعات كبيرة من مقاتلات ومروحيات القوات الجو فضائية الروسية بشكل غير مسبوق، فوق منطقة لوغانسك، متجهة نحو خط الجبهة، مع سماع أصوات انفجارات قوية.

وأوضح المصدر من عاصمة جمهورية لوغانسك الشعبية أن مثل هذا التحرك العسكري الكبير يحدث "لأول مرة، إذ حلقت فوق المدينة العديد من الطائرات المقاتلة والمروحيات للتو"، موضحا أنه بعد ذلك بقليل "سرعان ما سمعت انفجارات تصم الآذان من بعيد، ارتعدت لها النوافذ وحتى جدران المنازل".

كما لفت المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، سمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية وهي تدوي في المناطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

المصدر: RT