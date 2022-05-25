كوليبا يعلق على خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا

علق وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، على خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا قائلا إن كييف ترحب بأي خطط لا تشمل إنشاء خط فاصل والتنازل عن الأراضي.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس": "نرحب بجميع أنواع الخطط التي لا تشمل إنشاء خط فاصل جديد وتنازلات من جانب أوكرانيا بشأن وحدة الأراضي والسيادة فيما يتعلق بأراضي معينة. نحن مستعدون لبحث كل شيء آخر".

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في الوقت نفسه، أشار إلى أن كييف لن تقبل أي خطة من شأنها أن تنص على "تجميد الوضع الحالي".

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" في وقت سابق أن إيطاليا اقترحت خطة لحل الأزمة في أوكرانيا تتكون من أربع مراحل، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسليم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية بمشاركة الحكومة الإيطالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن جهته صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الكرملين لا يعرف حتى الآن تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، لكنه يرحب بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في التسوية.

المصدر: نوفوستي