محكمة فيدرالية أمريكية تسمح برفع دعاوى قضائية ضد مصنعي الأسلحة النارية

أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الأربعاء، حكما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد مصنعي الأسلحة النارية، بحجة تورطهم في حوادث إطلاق النار.

وحسبما كتبت المدعية العام للولاية، ليتيتيا جيمسن يوم الأربعاء، على حسابها في "تويتر": "كان الانتصار الكبير هو قرار محكمة فيدرالية بتأييد حق مكتبي في تحميل مصنعي الأسلحة المسؤولية عن الآثار المدمرة التي تسببها الأسلحة".

ووفقا لها، يجب على السلطات الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة لها "لوضع حد للعنف بالأسلحة النارية ومواجهة القوى القادرة المسؤولة عن أسلحة الموت والدمار هذه".

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وصدر قرار محكمة نيويورك على خلفية إطلاق نار وقع في اليوم السابق في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة يوفالدي بولاية تكساس. وبلغ عدد الضحايا بحسب أحدث البيانات 21 شخصا بينهم 19 طفلا. وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بجروح، وحياتهم الآن ليست في خطر.

وكان إطلاق النار في يوفالدي أخطر جريمة من نوعها في الولايات المتحدة منذ عقد.

المصدر: نوفوستي