برلماني أوروبي يستبعد انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي في السنوات القريبة

استبعد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي يوجن توماك انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي خلال الـ 15 أو 20 عاما القريبة القادمة.

وقال النائب في حديث لقناة RFI إن "الطريق نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن مناقشته إلا بعد 15 أو 20 سنة، لأن الدول الأعضاء لن تقبله".

واعتبر أن "القرار السياسي بشأن وحدة مولدوفا مع رومانيا يبقى الحل الأكثر أمنا وسرعة الذي يمكن تحقيقه في أي لحظة عندما ستريد مولدوفا مناقشة أمن ومستقبل مواطنيها".

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وأشار إلى أن "التكامل مع الاتحاد الأوروبي لا يضمن عدم غزوها من قبل روسيا، فيما سيضمن الاتحاد السلمي والديمقراطي مع رومانيا لمولدوفا استقرارها من ناحية الأمن لأن رومانيا دولة عضو في الناتو".

يذكر أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو قدمت طلبا لانضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي في 3 مارس الماضي. وسلم المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي لمولدوفا الاستبيانات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد.

وقدمت مولدوفا الجزء الأول من ردودها على الاستبيانات في 22 أبريل والثاني في 12 مايو.

المصدر: نوفوستي