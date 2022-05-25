كوليبا يكشف عما تحلم به سلطات أوكرانيا!

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد"، ما زالت تمثل "حلما" للسلطات الأوكرانية.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي في دافوس: "بالطبع، حلمنا هو دبابات ليوبارد الألمانية، لكننا لم نقترب حتى من ذلك. كل شيء آخر قيد التقدم... مثل ملحمة هيبارد (مدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات)، ولكن ربما تحتاجون إلى فشار، لانتظار نهاية هذه القصة".

وأضاف أن الجانب الأوكراني يتعامل مع قضايا تسليم ألمانيا أسلحة ثقيلة لكييف "بصبر استراتيجي".

وفي وقت سابق، انتقد السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، المستشار الألماني أولاف شولتس لتردده في مسألة إمداد كييف بالأسلحة.

المصدر: سبوتنيك