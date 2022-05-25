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لضمان استمرار تدفق المعلومات.. واشنطن تدعو لعدم فصل روسيا عن الإنترنت

أخبار العالم

لضمان استمرار تدفق المعلومات.. واشنطن تدعو لعدم فصل روسيا عن الإنترنت
Gettyimages.ru
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ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال إحاطة صحفية، أن واشنطن تدعو إلى عدم فصل روسيا عن الإنترنت حتى تستمر المعلومات في التدفق إلى البلاد.

وقال برايس: "نحث اللاعبين المشاركين في جميع أنحاء العالم على إبقاء روسيا متصلة بالإنترنت حتى تستمر المعلومات في التدفق إلى البلاد، ويظل الإنترنت مجانيا ومفتوحا داخل روسيا نفسها".

وفي وقت سابق، صرحت سوزان فوجيسكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، خلال كلمة ألقتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن استضافة الفيديو على يوتيوب تستمر في العمل في روسيا، حيث ترى أنه من المهم "توصيل أخبار مستقلة".

وفي صيف عام 2021، كجزء من التدريبات لضمان الأداء المستقر والآمن للإنترنت، تم اختبار إمكانية فصل الإنترنت الروسي فعليا عن الشبكة العالمية. وكما أفادت صحيفة "آر بي كا"، كانت الاختبارات ناجحة.

المصدر: تاس

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