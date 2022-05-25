الخارجية الأمريكية: العقوبات على روسيا لن ترفع قبل وقف العملية العسكرية

قال رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة لن ترفع القيود غير الغذائية المفروضة على روسيا، إلا بعد توقف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال برايس يوم الأربعاء: "لقد سمعنا سلسلة من [التصريحات] من روسيا.. حول مسألة الأمن الغذائي والإمداد العالمي. وعلى الرغم من هذه التصريحات، فإن العقوبات الأمريكية لا تؤدي إلى تعطيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية. وقد صممت العقوبات الأمريكية للسماح بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا".

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن اعتقاده "أننا يجب أن نكون متشككين بشأن الوعود المختلفة لروسيا"، مضيفا: "لم نفرض عقوبات على الغذاء الروسي. العقوبات غير الغذائية ستبقى حتى تتوقف [العملية الروسية الخاصة]".

المصدر: تاس