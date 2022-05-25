جاك دورسي يغادر مجلس إدارة "تويتر"

انسحب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع "تويتر"، جاك دورسي، من مجلس المشرفين، وذلك مع انتهاء فترة عضويته في مجلس الإدارة حيث ستعقد الشركة مؤتمرا للمستثمرين لعام 2022.

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الشركة: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن شكري لجاك على إدارته الحكيمة بالإضافة إلى تفانيه تجاه تويتر".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن دورسي ترك منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، وقال إنه سيحتفظ بعضوية مجلس الإدارة على الأقل حتى الاجتماع القادم لمساهمي الشركة، والذي سيعقد اليوم الأربعاء.

ويأتي رحيل دورسي في وقت مضطرب بالنسبة لـ"تويتر"، بعد أن أعلن مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك حصوله على صفقة لشراء الموقع مقابل 44 مليار دولار، إلا أنه أعلن تعليق صفقة الشراء حتى يحصل على دليل على أن أقل من 5٪ من عملاء "تويتر" البالغ عددهم 229 مليونا في الربع الأول كانوا زائفين.

المصدر: ecotech digital