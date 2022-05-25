واشنطن: مستعدون لشن ضربات تردع إيران وشركاءها

أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون، إيران روبرت مالي، عن استعداد بلاده لتوجيه ضربات إذا لزم الأمر لاحتواء إيران وشركائها.

وقال الدبلوماسي الأمريكي في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء: "كما ذكرنا، ما زلنا نطبق عقوباتنا وسنواصل تطبيق العقوبات التي تستهدف سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نحن نعمل مع إسرائيل، مع شركائنا في منطقة الخليج، مع الأوروبيين، لتعزيز خطوط دفاعهم، ونشر القوات بشكل ديناميكي في المنطقة، بما في ذلك تحليق القاذفات بعيدة المدى، وجهود الأمن البحري لتحييد قدرة إيران على نقل طائراتها الجوية بدون طيار وصواريخها الباليستية وعتادها [العسكري] إلى الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل وقف تدفق التمويل".

وتابع المسؤول الأمريكي: "وأيضا، إذا لزم الأمر، شن ضربات دفاعية من أجل ردع ايران وشركائها والقوات التي تعمل من خلالها على مهاجمتنا".

المصدر: تاس