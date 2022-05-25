رئيسة وزراء السويد: نرغب بتعزيز التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب

أعربت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء، عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.

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وأكدت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة ستوكهولم، على أن بلادها تمنح الأهمية للمفاوضات مع تركيا بخصوص الانضمام للناتو.

وأضافت: "ننتظر بفارغ الصبر تعزيز التعاون مع تركيا في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، ولقاءاتنا مع أنقرة متواصلة، وأتمنى أن تستمر".

من جانبه، أفاد ميشيل بأن الاتحاد الأوروبي يدعم انضمام السويد إلى الناتو، الأمر الذي سيعزز أمن أوروبا.

والأربعاء الماضي تقدمت السويد وفنلندا رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "بي كا كا" وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

المصدر: الأناضول