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رئيس وزراء اليونان: تركيا ترتكب خطأ برفضها تأييد عضوية فنلندا والسويد في الناتو

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رئيس وزراء اليونان: تركيا ترتكب خطأ برفضها تأييد عضوية فنلندا والسويد في الناتو
Legion-Media Rod Lamkey/CNP /MediaPunch
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن تركيا "ترتكب خطأ" برفضها تأييد عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو.

وقال ميتسوتاكيس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "سيكون من الخطأ إذا استمرت تركيا باستغلال تلك المفاوضات بحثا عن الفائدة لمصالحها الوطنية".

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وتابع: "في هذا الوقت يجب أن نكون موحدين. ومن المهم أن يتعزز الناتو من خلال انضمام البلدين، وآخر ما نحتاجه داخل الناتو هو مصدر جديد لزعزعة الاستقرار الجيوسياسي في شرق المتوسط".

ودعا ميتسوتاكيس إلى "الهدوء والاستقرار"، مشيرا إلى أن بلاده "لم تكن مصدر التوتر أبدا".

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا طلبين للعضوية في الناتو في 18 مايو الجاري، لكن تركيا عارضت انضمام البلدين للحلف، متهمة اياهما بـ"دعم الإرهاب"، وتحديدا حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي

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