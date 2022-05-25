كوليبا يقول إن كييف ليست لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن كييف ليست لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "لا أتصور أي لقاء مع أي شخص من روسيا، باستثناء رئيس روسيا"، مشيرا إلى أنه مستعد للاجتماع فقط إذا كان موضوع النقاش هو وقف النزاع.

وفي شهر أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ، موضحا أن اللقاء يجب أن يكون بعد الاتفاق على كل بنود التسوية وقبول أوكرانيا بشروط روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي