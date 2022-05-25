مسؤول سابق في البنتاغون: بايدن يهدد بحرب لسنا مستعدين لها

أشار المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إلبريدج كولبي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد بحرب مع الصين، في حين أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك.

وقال كولبي في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية خلال تعليقه على بيان بايدن الأخير حول نيته خوض حرب مع الصين لـ"الدفاع" عن تايوان، قائلا: "لا تخادع التنين إن لم تكن مستعدا لذلك".

ووصف بيان بايدن بـ"الخاطئ"، مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة حماية تايوان، داعيا إلى الحديث عنها "بهدوء".

من جانبه، أعرب الصحفي المضيف تاكر كارلسون عن استيائه من بيان بايدن، مشيرا إلى أنه "يوجه تهديدات بالحرب بشكل مستمر إلى دول أخرى، وعلى رأسها الصين وروسيا".

وأشار إلى "الغموض الاستراتيجي" في علاقات واشنطن مع بكين والذي انتهكه الجانب الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"