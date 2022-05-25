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وسائل إعلام صينية: رئيس الوزراء الياباني خجل من سلوك بايدن

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وسائل إعلام صينية: رئيس الوزراء الياباني خجل من سلوك بايدن
Legion-Media Kyodo/Newscom
لقاء قادة اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا في طوكيو - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام صينية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كان في موقف حرج بسبب سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة "الأمن الرباعي" الأخيرة في طوكيو.

وعلقت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، على صورة نشرتها على "تويتر": "يمكنكم أن تروا كيف يتواصل رئيس البيت الأبيض مع رئيسي الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز والهندي ناريندرا مودي، لكنه يتجاهل الزعيم الياباني الذي يقف جانبا".

وأضافت: "أنظروا كيف تعامل الولايات مع كيشيدا".

وعقد قادة اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا (الدول المشمولة في الحوار الأمني الرباعي)، قمتهم الشخصية الثانية في طوكيو.

وتم إطلاق الحوار عبر الإنترنت في مارس العام الماضي، تلاه اجتماع مباشر لرؤساء الدول في الولايات المتحدة في سبتمبر، وقمة أخرى عبر الإنترنت في مارس من هذا العام.

المصدر: "نوفوستي" + "غلوبال تايمز" الصينية

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