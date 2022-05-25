وسائل إعلام صينية: رئيس الوزراء الياباني خجل من سلوك بايدن

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كان في موقف حرج بسبب سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة "الأمن الرباعي" الأخيرة في طوكيو.

وعلقت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، على صورة نشرتها على "تويتر": "يمكنكم أن تروا كيف يتواصل رئيس البيت الأبيض مع رئيسي الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز والهندي ناريندرا مودي، لكنه يتجاهل الزعيم الياباني الذي يقف جانبا".

وأضافت: "أنظروا كيف تعامل الولايات مع كيشيدا".

#Opinion: Despite their goal of containing China, Japan’s and US’ specific methods are different, with different geopolitical considerations. How to take advantage of these potential differences is obviously a test of China’s diplomatic wisdom. https://t.co/RAAfvCftDW — Global Times (@globaltimesnews) May 25, 2022

وعقد قادة اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا (الدول المشمولة في الحوار الأمني الرباعي)، قمتهم الشخصية الثانية في طوكيو.

وتم إطلاق الحوار عبر الإنترنت في مارس العام الماضي، تلاه اجتماع مباشر لرؤساء الدول في الولايات المتحدة في سبتمبر، وقمة أخرى عبر الإنترنت في مارس من هذا العام.

المصدر: "نوفوستي" + "غلوبال تايمز" الصينية