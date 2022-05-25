مكتب زيلينسكي: دعوات من الغرب للتنازل عن الأراضي

أعلن ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن إشارات قادمة من الغرب للتنازل عن الأراضي.

وكتب على "تيليغرام"، أن "جماعات الضغط المؤيدة لروسيا في أوروبا بدأت ترفع رؤوسها شيئا فشيئا".

وأضاف: "اليوم، تقدم لنا أفواه سياسية معينة أجندة جديدة.. وقف إطلاق النار، وتجميد القتال، وتسليم جزء من الأرض من أجل السلام".

وتابع: "ما الذي يمكنك تقديمه لحماية مصالحك الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدا الأخبار السيئة واستئناف العمل مع روسيا"، حسب تعبيره.



وذكر بودولياك، أنه "نقرأ في بعض العيون الغربية ما يلي حرفيا.. نريد إعادة أسلوب الحياة السابق الذي كانت عليه قبل الحرب، والموافقة على نوع من التسوية".

وشدد على أن "أوكرانيا لن تشارك في هذه المناقشة".

المصدر: "نوفوستي"