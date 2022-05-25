مسؤول أممي يحث العالم على عدم نسيان لاجئي الروهينغا

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، المجتمع الدولي على عدم نسيان أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات مترامية الأطراف في بنغلاديش بعد فرارهم من ميانمار.

وقال فيليبو غراندي، إنه زار المخيمات بالقرب من الحدود مع ميانمار وفي جزيرة نائية حيث تم نقل 28 ألف لاجئ لضمان عدم نسيان محنتهم وسط الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان.

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم جمع 13 بالمائة فقط من مبلغ 881 مليون دولار اللازم لدعم اللاجئين لهذا العام حتى هذا الشهر.

وقال غراندي للصحفيين في دكا: "هذا هو سبب وجودي هنا لمحاولة تسليط الضوء على بنغلاديش وشعبها وعلى اللاجئين الروهينغا الذين تستضيفهم منذ عقود، ولتذكير المجتمع الدولي بأهمية دعمهم"، مضيفا: "الحل طويل الأمد لمشكلة الروهينغا يبقى في ميانمار".

ويختتم غراندي زيارة استغرقت خمسة أيام إلى بنغلاديش التقى خلالها باللاجئين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمانحين.

المصدر: AP